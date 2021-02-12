الصدر يحدد خمسة أسباب لتفشي كورونا

2021/02/12 | 13:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، خمسة أسباب لتفشي جائحة كورونا، فيما حذر من تزايد “البلاء مع تزايد الفساد والرذيلة والتطبيع والمثلية وتحدي الغرب للسماء”.وتلا خطيب صلاة جمعة الكوفة، بيان عن الصدر، ان “تناقص الإصابات والوفيات (بكورونا) ليس من مناعة القطيع في شيء”.واضاف، بحسب بيان الصدر “حذرتكم سابقاً من الوقوف بوجه البلاء الإلهي او التهاون معه او التشكيك به ولم تتفهموا”، محذراً “من تزايد البلاء مع تزايد الفساد والرذيلة والتطبيع والمثلية وتحدي الغرب للسماء”.ودعا الصدر إلى “طاعة الله وتنفيذ شريعته بدقة وصدق إلى جانب الالتزام بالتعليمات الصحية”، مشدداً على “تطبيق التعليمات الصحية و يشمل […]

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