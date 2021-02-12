الصحة تتحدث عن كورونا المتحول

2021/02/12 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنها لم تسجل إي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “حتى الآن لم يتم تسجيل إي إصابة بالسلالة الجديدة في العراق، ولكنه أمر ممكن ومتوقع”.وأضاف أن “السلالة السابقة خلال أيام وأسابيع قليلة […]

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