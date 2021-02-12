صحة ميسان: أمامنا أيام وبائية قاسية.. ارتفاع الإصابات بكورونا مستمر

2021/02/12 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

دعا الدكتور علي محمود العلاق مدير عام دائرة صحة ميسان جميع المواطنين الميسانيين الى عدم التهاون بالاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا ..كما وحذر العلاق من تداعياتٍ خطيرة جراء عدم التزام المواطن بالاجراءات الوقائية ، مؤكداً عدم تسجيل إي إصابة بالسلالة الجديدة في المحافظة ،كما اوضح الدكتور العلاق ان أغلب المواطنين غير مهتمين بالاجراءات الصحية بالرغم من ارتفاع أعداد الاصابات في العراق عموما، وهناك شبه انعدام لارتداء الكمامة ..كما وأن التجمعات والمناسبات الاجتماعية تجري باستمرار وبدون أدنى اكتراث للشروط الصحية التي باتت معلومة لدى الجميع ".وأضاف "أننا ،وبدافع من مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية وحتى الشرعية، نحذر من أيام وبائية ستكون قاسية على اهلنا بسبب التهاون وعدم الالتزام باجراءات وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا"،".وبين العلاق " أننا نلاحظ ارتفاع الاصابات في المحافظة مستمرا".



مضيفاً أنه "اليوم يجب ان تكون هنالك وقفة من الجميع ..



وبالاخص ارباب العوائل الكريمة..



وترشيد افراد الاسرة في لبس الكمامة، وتقليل الخروج الا عند الضرورة والتزام التباعد مسافة متر ونصف عن اي شخص آخر.. وفي الختام ابتهل الى العلي القدير ان يحفظ شعبنا من كل سوء وان يسدد خطى ابطال الجيش الابيض في سبيل درء مخاطر الوباء بكل ما اوتو من قوة وعلم وشجاعة...والله الموفق والمستعان

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