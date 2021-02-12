الصدر: حذرتكم من الوقوف بوجه البلاء الإلهي ولم تتفهموا

2021/02/12 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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خطيب جمعة الكوفة نقلا عن السيد مقتدى الصدر..

سماحة السيد مقتدى الصدر: تناقص الإصابات والوفيات (بكورونا) ليس من مناعة القطيع في شيء.

السيد الصدر: حذرتكم سابقاً من الوقوف بوجه البلاء الإلهي او التهاون معه او التشكيك به ولم تتفهموا.

السيد الصدر يحذّر من تزايد البلاء مع تزايد الفساد والرذيلة والتطبيع والمثلية وتحدي الغرب للسماء.

السيد الصدر يدعو إلى طاعة الله وتنفيذ شريعته بدقة وصدق إلى جانب الالتزام بالتعليمات الصحية.

داعياً إلى الغاءها في حال مخالفتها..



السيد الصدر: تطبيق التعليمات الصحية يشمل التجمعات الدينية والوطنية.

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