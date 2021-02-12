2021/02/12 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

112 مشاهدة

أصدرت محكمة فنلندية، حكما بالسجن بحق امرأة عراقية حصلت على حق اللجوء مع زوجها السابق، جراء الادعاء كذبا بمقتل والدها، في قضية شهدت في البداية إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وذكرت تقارير صحفية، أن محكمة مقاطعة هلسنكي، أدانت العراقية نور الهدى الجنابي، وزوجها السابق قحطان غاوي حسين، بتهمة الاحتيال والتزوير الجسيم وخداع القضاة في فنلندا وستراسبورغ لدفعهم للاعتقاد بأن والد الجنابي قتل في بغداد بعد شهر من رفض طلب اللجوء الذي قدمه في فنلندا.

وجاء في حكم المحكمة أن الحقائق التي استندت إليها الشكاوى "كاذبة تماما" ومدعومة بوثائق مزورة من العراق.

وكان للوفاة المفترضة تداعيات كبيرة على فنلندا، والتي أمر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في تشرين الثاني 2019 سلطاتها بدفع 20 ألف يورو (23700 دولار) للعائلة كتعويض عن انتهاك حقوقها.

وأوضح الحكم أن تصرفاتهما "لم تتسبب فقط في إلحاق ضرر اقتصادي بالدولة الفنلندية، ولكن أيضا دعاية سلبية كبيرة"، حيث ينظر إلى فنلندا على أنها انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.

وبحسب المحكمة فان القضاة حكموا على الجنابي (24 عاما) بالسجن 22 شهرا وعلى حسين البالغ من العمر 37 عاما بالسجن 23 شهرا على الرغم من أن العام الذي أمضاه الاثنان بالفعل في الحجز سيتم احتسابه.

وأشار الادعاء إلى أن المتهمين تمكنا من الحصول على تصريح إقامة للجنابي وطفلهما من خلال الادعاء بأن والد المرأة قتل في كانون الأول 2017، بعد أيام فقط من عودته طواعية من فنلندا إلى العراق، ولكن بعد انفصالهما، أبلغ حسين الشرطة بالاحتيال في شباط العام الماضي، وألقى باللوم على الجنابي حيث ادعى أنه اكتشف حينها فقط أن والد زوجته السابق لا يزال على قيد الحياة.

غير أن المحكمة رفضت رواية الزوج ووصفتها بأنها "غير موثوقة"، مشددة على أن دوره في الخداع كان في الواقع "أكبر" من دور زوجته السابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في قضية مثيرة.. السجن لعراقية وزوجها السابق بتهمة التزوير في بلد اوروبي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في قضية مثيرة.. السجن لعراقية وزوجها السابق بتهمة التزوير في بلد اوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).