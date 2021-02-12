2021/02/12 | 13:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ثمانية ارهابيين بينهم قياديان بعمليات وإنزال جوي في محافظتين عراقيتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/12 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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