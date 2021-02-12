التحالف الدولي: لم يتم بناء قواعد عسكرية جديدة في إقليم كردستان

2021/02/12 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى التحالف الدولي ضد داعش توسيع قاعدة الحرير العسكرية في محافظة أربيل، مؤكدا عدم بناء أية قواعد عسكرية جديدة.

وأشار التحالف إلى التزامه بالقضاء على خطر تنظيم داعش وأن هذه هي مهمته الرئيسية ولم تتغير، مضيفا أن التحالف ليس منشغلا ببناء قواعد عسكرية جديدة، ويعمل على مواصلة دعمه للقوات المشتركة ضمن جهود محاربة داعش.

وأشار التحالف إلى وجود مركز استشاري في أربيل يقوم المستشارون فيه بالتنسيق المباشر مع قوات البيشمركة ويوفر التدريب اللازم لمواجهة داعش وتقديم المساعدات والأسلحة إلى القوات العراقية والبيشمركة لتحسين قدراتهم القتالية.

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