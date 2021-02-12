رسول: تدمير مضافات وانفاق لتنظيم داعش في الانبار

2021/02/12 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة تدمير مضافتين لداعش في الانبار.

وقال رسول في تغريدة على تويتر إن قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير أربعة انفاق والعثور على مضافات لداعش وضبط عجلتين في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة في محافظة الانبار.

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