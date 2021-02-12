حراك لإعادة حسين سعيد لرئاسة اتحاد الكرة

2021/02/12 | 13:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادتشهد الهيئة العامة للاتحاد العراقي بكرة القدم، حراكاً من أجل اعادة تنصيب حسين سعيد رئيساً للاتحاد.وقال مصدر في الهيئة العامة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة العامة لأتحاد الكرة كثفت اتصالاتها بالكابتن حسين سعيد من أجل اقناعه بالترشيح لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم”.واوضح ان “حسين سعيد اكد على عدم رغبته بالترشح لأي منصب لكن اذا الامور اتجهت الى التعقيد، فإنه قد يعدل عن قراره من اجل قيادة الكرة العراقية”.يذكر ان حسين سعيد كان رئيساً للاتحاد العراقي بكرة القدم للفترة من 2004 ولغاية 2008.



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