نائب يقترح حلا لإنهاء الخلاف على الموازنة: كما مررنا الاقتراض

2021/02/12 | 13:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، اليوم الجمعة، مقترحا لإنهاء الخلاف على قانون موازنة 2021، بالتصويت عليها وفق “الأغلبية” السياسية.وطالب البعيجي، في بيان، “رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد جلسة للتصويت على قانون موازنة العام الحالي وعدم تأخير اقرارها اكثر، خصوصا وانها تأخرت كثيرا لذلك يجب الاسراع بعقد جلسة من اجل التصويت على قانون الموازنة بأسرع وقت” .وأوضح، أن “التعديلات التي تم اجراؤها على قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية كبيرة، وقد غيرت الكثير بمضمون الموازنة واصبحت جاهزة للتصويت حسب تصريح اللجنة المالية، عدا فقرة حصة اقليم كردستان التي تعتبر المشكلة الوحيدة بالموازنة”.وأضاف، أن […]

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