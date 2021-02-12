الأخبار الكاذبة تملأ المواقع الالكترونية في العراق

2021/02/12 | 13:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل – إنّ الذي حطم تمثالي السيدة العذراء هو مسيحي يعاني من اضطرابات نفسية – لا يوجد أيّ أعتداء على بلدة قره قوش – الأخبار الكاذبة تنتشر بسرعة مثلما يروّج لها أصحابها بعد انتشار خبر تخريب تمثالي السيدة مريم العذراء في بلدة بغديدا – مركز قضاء الحمدانية، نقلت الشرقية خبار على …

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