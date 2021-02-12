مقتل (4) اشخاص واصابة (10) اخرين بنزاع عشائري في ناحية العزير جنوب ميسان

2021/02/12 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / قتل (4) اشخاص وأصيب (10) اخرون بنزاع عشائري عنيف في ناحية العزير جنوب ميسان.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان نزاعا عشائريا مسلحا اندلع في ناحية العزير جنوب محافظة ميسان ، تسبب بمقتل (4) اشخاص واصابة (10) اخرين بجروح خطيرة نقلوا على اثرها الى المستشفى.واضاف المصدر ان قوات الشرطة في ميسان توجهت الى المكان ./انتهى

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