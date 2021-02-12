برشلونة يضم

2021/02/12 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يتواصل الحديث عن سوق الانتقالات الصيفي القادم، وسط الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها كبرى الأندية في أوروبا.

ويعاني برشلونة الإسباني من تراكم الديون التي فاقت المليار يورو في الأشهر الأخيرة، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،" يحاول برشلونة خطف براين جيل لاعب إشبيلية المعار إلى إيبار.

صاحب الـ 20 عامًا، يتملك شرطًا جزائيًا مع إشبيلية الإسباني بقيمة 35 مليون يورو، بينما سيرتفع إلى 150 مليون في حالة تجديد عقده.

أحد كشافي اللاعبين في برشلونة يرى أن براين هو خليفة البرازيلي نيمار نجم البارسا السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

ويذكر أن براين شارك هذا الموسم في 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقام بصناعة تمريرتين حاسمتين.

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