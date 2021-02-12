الإطاحة بقيادي داعشي بعملية نفذها مكافحة الإرهاب في كركوك

2021/02/12 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، القبض على ما يُسمى مسؤولا الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابي في كركوك.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعزيمة الرجال الشجعان، تستمر العمليات الاستباقية السريعة والنوعية بسواعد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب التي نفذت سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين، كما شرعوا بتنفيذ واجباً آخر في محافظة كركوك أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين".

وأضاف، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب واجب إنزال جوي في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أسفر عن إلقاء القبض على ما يُسمى مسؤولا الدعم اللوجستي لعصابات داعش فيه وهما الإرهابيين (أ.



ص) و(م.



ص)، فضلا عن العثور على المستودعات السرية للمواد الغذائية لبقايا العناصر الإرهابية".

وأضاف، "وقد وصل عدد الملقى القبض عليهم الى (8) إرهابيين بينهم قياديين في هذه العصابات الإرهابية التي لن تجد مكاناً امناً على ارض وادي الرافدين".

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