الشعب ... الأطرش في زفة الفصائل - عدنان الصباح

2021/02/12 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح فيما عدا موقف الجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي فان ما جرى في القاهرة من توافق تام على بيان اللا بيان هذا جاء مخيبا لآمال كل الشعب للأسباب التالية- ان البيان رحل كل القضايا الهامة الى ما بعد الانتخابات ولم يضع اية ضمانات لتنفيذ بنود المصالحة الحقيقية مما يبقي الباب مفتوحا امام مواصلة كل مظاهر وتجليات الانقسام.- ان البيان فوض الرئيس بكل شيء وهو ما يجعل الباب مفتوحا امام حق الرفض من هذا الطرف ......





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