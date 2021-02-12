عن القيم الدينية والقيم الإنسانية - ياسين المصري

2021/02/12 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري ”مع كل صباح جديد يتأكد لشعوب العالم العربي أن قيم حقوق الإنسان ينبغي أن تعلو فوق كل اعتبار سياسي وديني وأيديولوجي وثقافي واجتماعي واقتصادي وعرقي وجندري.



فهي ضمانة للجميع، للفرد والأسرة والمجتمع والدولة والعالم“.بهي الدين حسن ناشط حقوقي في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.



***في بداية زيارة حاكم مصر الجنرال السيسي لفرنسا ما بين السادس والثامن من ديسمبر 2020، أعربت السيدة كاتيا رو، ......





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