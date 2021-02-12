حكومات التكنوقراط والخبراء - مصعب قاسم عزاوي

2021/02/12 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو سبب رفضك لحكومات التكنوقراط والخبراء؟مصعب قاسم عزاوي: إدارة المجتمعات تتم عبر السياسة التي لا يمكن أن تكون مبنية على آراء الخبراء «الزاعمين حيادية غير حقيقية وغير مفيدة إن وجدت».



والسياسة يجب أن تكون معبرة عن مصالح الشعوب والمجتمعات التي تتحرك في فضائها، عبر مشاركة تلك الفئات الشعب ......





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