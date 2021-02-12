اللواء رسول: أرض وادي الرافدين تلفظ 8 إرهابيين بينهم قياديون

2021/02/12 | 14:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية ارهابية في محافظة صلاح الدين، والقاء القبض على 8 عناصر تابعين لداعش في 3 واجبات أمنية.وقال رسول في بيان، إنه “بعزيمة الرجال الشجعان، تستمر العمليات الاستباقية السريعة والنوعية بسواعد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب التي نفذت سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين”.واضاف رسول “كما شرعوا بتنفيذ واجباً آخر في محافظة كركوك أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي”.واشار الى […]

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