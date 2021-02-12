2021/02/12 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | إصابة ضابط و4 جنود بإنفجار عبوة ناسفة في منطقة تلول الباج بالشرقاط

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