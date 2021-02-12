خمسة قتلى وأكثر من 30 جريحا بتصادم 100 سيارة وآلية في تكساس

2021/02/12 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأميركية.

وقالت السلطات في ولاية تكساس أن حوالي مئة سيارة وآلية اصطدمت ببعضها البعض بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة التي تجتاح جزء من الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

هذا وأظهرت لقطات مصورة لحظة التصادم المروعة التي وقعت ليلا في ولاية تكساس.

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