2021/02/12 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادإلتقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، نظيره وزير خارجيّة مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزيّاني، وبحث معه العلاقات الثنائيّة وأهميّة تبادل الدعم على الصُعد كافّة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء اللقاء على هامش زيارةٍ يجريها الوزير إلى العاصمة اليونانيّة أثينا، بدعوةٍ من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وتطرّق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية لنظيره البحريني: الخروج من حالة الصراع تحتاج لمزيدٍ من التنسيق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية لنظيره البحريني: الخروج من حالة الصراع تحتاج لمزيدٍ من التنسيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).