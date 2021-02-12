مُكافحة الإرهاب ينفذ إنزالا جويا في وادي زغيتون جنوبي كركوك

2021/02/12 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب، إنزالا جويا في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، فيما ألقي القبض على 8 إرهابيين بينهم قياديين في داعش.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعزيمة الرجال الشجعان، تستمر العمليات الاستباقية السريعة والنوعية بسواعد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب التي …

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