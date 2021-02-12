وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان تفعيل التبادل الاقتصادي والاستثماري

2021/02/12 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ، على هامش الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط المنعقد في العاصمة أثينا ، سُبل تفعيل التبادل الإقتصادي والإستثماري المشترك./انتهى5

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