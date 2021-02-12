تفكيك خلايا إرهابية في كركوك وصلاح الدين

2021/02/12 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، من تفكيك خلايا ارهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين .وقال اللواء يحيى رسول ، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان صحفي ، ان" تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين ، مبينا ان هذه القوات نفذت واجباً آخر في محافظة كركوك أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين".واضاف ، ان " قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت واجب إنزال جوي في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أسفر عن إلقاء القبض على ما يُسمى مسؤول الدعم اللوجستي لعصابات داعش فيه وهما الإرهابيين (أ.ص) و(م.ص)، فضلا عن العثور على المستودعات السرية للمواد الغذائية لبقايا العناصر الإرهابية"، مبينا ان "عدد المُلقى القبض عليهم وصل الى (٨) إرهابيين بينهم قياديان في هذه العصابات الإرهابية التي لن تجد مكاناً امناً على ارض وادي الرافدين"./انتهى5

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