وزير الخارجية العراقي لنظيره البحريني: الخروج من حالة الصراع بالمنطقة تحتاج للتنسيق

2021/02/12 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزيّاني أن الخروج من حالة الصراع في المنطقة تحتاج لمزيد من التنسيق، وذلك لقاء جمع بالزياني على هامش زيارة يجريها وزير الخارجية إلى العاصمة اليونانية أثينا.

حيث تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مخرجات قمّة العُلا وما تحمله من نتائج على وحدة مجلس التعاون الخليجي وانعكاسات ذلك إيجابا على المصالح العربية المشتركة وفقا لبيان وزارة الخارجية.

وأوضح البيان أن الطرفين بحثا آخر التطوّرات على مستوى المنطقة وكيفية التنسيق حول أهم القضايا المتعلقة بأمنِ واستقرار المنطقة وضرورة الأخذ بالمبادرات الواقعية المفضية إلى تكريس التوازن بما يضمن مصالح جميع الأطراف في المنطقة.

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