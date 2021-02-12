استشهاد ثلاثة منتسبين من الشرطة الاتحادية في كركوك

2021/02/12 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، استشهاد ثلاثة من منتسبيها نتيجة حادث غدر في كركوك.وقالت القيادة في بيان ان “ثلاثة منتسبين استشهدوا نتيجة حادث غدر يوم امس الخميس لعصابات داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك”.وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، باستشهاد واصابة أربعة منتسبين في الشرطة الاتحادية بصد تعرض في داقوق في كركوك.

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