وزير الصحة الألماني: لا مفر من إغلاق الحدود

2021/02/12 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن حظر دخول المسافرين من التشيك ومنطقة تيرول النمساوية اعتباراً من 14 فبراير (شباط) ضروري لمنع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.وأضاف سبان في مؤتمر صحافي أسبوعي “لا مفر منها لفترة معينة، لمنع انتشار أنواع متحورة خطيرة من الفيروس”.

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