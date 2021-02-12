المخابرات يحبط محاولة تهريب بميناء أم قصر

2021/02/12 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب في منفذ ميناء أم قصر بالبصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه بناءً على “معلومات واردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل عدد (4) لا يسمح باستيرادها […]

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