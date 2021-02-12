2021/02/12 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة المثنى، اليوم الجمعة، آلية جديدة لدوام دوائرها الرسمية بسبب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا.وذكرت المحافظة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” أن “المحافظ أحمد منفي منح صلاحيات لمديري الدوائر والأقسام بتقليص الدوام الرسمي إلى 50 بالمئة”، مبينةً أن “ذلك جاء بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب كورونا..



محافظة المثنى تضع آلية لدوام الدوائر المركز الخبري الوطني.

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