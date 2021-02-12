اقليم كوردستان..تسجيل 98 اصابة جديدة بفايروس كورونا

2021/02/12 | 14:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن آخر حصلة لعدد حالات الاصابة والشفاء والوفاة بسبب فايروس كورونا في اقليم كوردستان

وقالت وزارة الصحة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1- الفحوصات: (4901 فحصات جديداً)

• (1824) اربيل

• (607) السليمانية

• (2339) دهوك

• (0) حلبجة

• (131) كرميان

• (0) رابرين

2- الاصابات: (98 اصابة جديدة)

• (23) اربيل

• (32) السليمانية

• (42) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

3- الشفاء: (99 حالة شفاء جديدة)

• (40) اربيل

• (52) السليمانية

• (0) ددهوك

• (0) حلبجة

• (6) كرميان

• (1) رابرين

4- الوفيات: (3 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (1) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

5- احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 1103530 (387353 اربيل ، 229031 السليمانية، 479671 دهوك، 7475 حلبجة)

الاصابات 106817 (36939 اربيل ، 30930 السليمانية، 35846 دهوك، 3102 حلبجة )

الشفاء 102140 (35588 اربيل ، 28845 السليمانية، 34750 دهوك، 2957 حلبجة)

تحت العناية الصحية 1182 ( 424 اربيل ، 385 السليمانية، 371 دهوك، 2 حلبجة)

الوفيات 3495 (927 اربيل ، 1700 السليمانية، 725 دهوك، 143 حلبجة).

PUKmedia خاص

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