صور..اعتقال 8 ارهابيين في كركوك وصلاح الدين

2021/02/12 | 14:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن اعتقال 8 ارهابيين بينهم قياديان في عمليات نفذت بمحافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان تسلم PUKmedia نسخة منه: بعزيمة الرجال الشجعان، تستمر العمليات الاستباقية السريعة والنوعية بسواعد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب التي نفذت سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين.

واضاف: كما شرعت القوات بتنفيذ واجب آخر في محافظة كركوك أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب واجب إنزال جوي في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أسفر عن إلقاء القبض على ما يُسمى بمسؤولي الدعم اللوجستي لعصابات داعش الارهابية وهما الإرهابيين (أ.



ص) و(م.



ص)، فضلا عن العثور على المستودعات السرية للمواد الغذائية لبقايا العناصر الإرهابية.

واشار الى ان عدد الملقى القبض عليهم وصل الى ٨ إرهابيين بينهم قياديين في هذه العصابات الإرهابية التي لن تجد مكاناً امناً على ارض وادي الرافدين.

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