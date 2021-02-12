2021/02/12 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، استقرار الشرق الاوسط ومنها العراق ياتي من انهاء وجود داعش في سوريا.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سوريا تضم حاليا اكبر تجمع لارهابيي داعش يصل عددهم مع اسرهم الى عشرات الالاف وهم اشبه بالقنبلة المؤقوتة التي يبقى خطرها دائم مؤكدا بانه لايمكن ان يستقر الشرق الاوسط ومنها العراق في ظل وجود هذا العدد الهائل من الارهابيين على مقربة من حدوده”.واضاف العزاوي،ان” بقاء هولاء في مناطق دون حسم المعركة معهم يدلل بان هناك مظلة من قبل بعض الدول لحمايتهم لتحقيق اجندة في الشرق الاوسط مؤكدا بان العراق اكثر البلدان تضررا من وجود داعش في سوريا خاصة وان عمليات التسلل تحدث بين فترة واخرى ليتحول هولاء الى قنابل تستهدف الابرياء ومنتسبي القوى الامنية”.واشار الى ان” لجنة الامن والدفاع النيابية جادة في دعم حدود العراق مع سوريا وتزويد القوات الامنية بالقدرات التي تؤدي الى رصد اي عمليات تسلل تحدث لتامين المدن والقرى والقصبات العراقية من اي مخاطر امنية”.وتنتشر في سوريا تجمعات داعشية كبيرة وهي تشكل خطر على الامن والاستقرار في ظل تاكيدات بانها تحظى برعاية وحماية امريكية”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحماية دولية..الامن النيابي: هناك عشرات الالاف من الدواعش في سوريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحماية دولية..الامن النيابي: هناك عشرات الالاف من الدواعش في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).