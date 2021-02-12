التشكيلة الاجتماعية العراقية وتفكك بنيتها السياسية - لطفي حاتم

2021/02/12 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم أنتج الاحتلال الأمريكي للعراق حزمة من المصاعب الاجتماعية- السياسية العاملة على اعاقة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وتشكيلتها الاجتماعية وبهذا المسار تسعى قوى طبقية فرعية الى احتكار مؤسسات الدولة السيادية بهدف ضمان وادامة هيمنتها الطبقية.استنادا الى تفكك تشكيلة العراق الاجتماعية نتوقف لتفحصها بمفاصل أساسية منها - أولا – الاحتلال الأمريكي وانهيار الدولة العراقية.



ثانيا –تفكك المنظومة ......





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