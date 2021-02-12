نقض مفهوم الجدل لدى محمد شحرور - هيبت بافي حلبجة

2021/02/12 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبت_بافي_حلبجة بعدما إنتقدناه في ثلاثة قضايا ، في موضوع الروح ، في موضوع مأساة الشيطان ، في مفهوم الحق ، نحبذ أن ننتقده في مفهوم الجدل ، ذلك المفهوم الذي تتبدى خصائصه من خلال الثنائيات الأربعة التالية ، ثنائية الصدق والكذب ، الحق والباطل ، الخطأ والصواب ، الطاعة والمعصية .



أي الثنائيات التي يسميها شحرور بثائيات الجدل الإنساني إضافة إلى ثنائيات الجدل في الطبيعة سواء لدى إفلاطون ، أوهيجل ، أوماركس وغيرهم .



لذلك أ ......





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