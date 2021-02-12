القبض على قياديين اثنين لداعش وتفكيك خلية إرهابية بصلاح الدين وكركوك

2021/02/12 | 14:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، القبض على قياديين اثنين من داعش الإرهابي فيما تمكن من تفكيك خلية إرهابية بصلاح الدين وكركوك.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته /المعلومة/، أنه “بعزيمة الرجال الشجعان تستمر العمليات الاستباقية السريعة والنوعية بسواعد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب التي نفذت سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين، كما شرعوا بتنفيذ واجب آخر في محافظة كركوك أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين”.وأضاف، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب واجب إنزال جوي في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أسفر عن إلقاء القبض على من يُسميان مسؤولا الدعم اللوجستي لعصابات داعش فيه وهما الإرهابيان فضلا عن العثور على المستودعات السرية للمواد الغذائية لبقايا العناصر الإرهابية”.وأشار الى أن “عدد الملقى القبض عليهم وصل الى ثمانية إرهابيين بينهم قياديون في هذه العصابات الإرهابية التي لن تجد مكاناً آمناً على أرض وادي الرافدين”.انتهى/25

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