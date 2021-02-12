محافظ المثنى يمنح مدراء الدوائر صلاحية تقليص الدوام بسبب زيادة الإصابات بكورونا

2021/02/12 | 14:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

منح محافظ المثنى، أحمد منفي، الجمعة، مدارء الدوائر والأقسام في المحافظة، صلاحية تقليص الدوام الرسمي إلى 50%.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ المثنى، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، أن “منفي، منح صلاحيات لمديري الدوائر والأقسام بتقليص الدوام الرسمي إلى 50 بالمئة”.واشار البيان الى أن “ذلك جاء بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا”.انتهى/25

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