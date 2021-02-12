إحباط تهريب 4 عجلات لا يسمح بإستيرادها بمنفذ أم قصر الأوسط

2021/02/12 | 14:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، إحباط تهريب 4 عجلات لا يسمح بإستيرادها في منفذ أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، أنه “وفقاً لمعلومات واردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل عدد (4) لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات”.وأضاف، أنه “تم ضبط العجلات داخل الحرم الجمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.انتهى25

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