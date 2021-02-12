2021/02/12 | 14:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، أن وصول لقاح كورونا إلى العراق يتم وفقاً لجدول زمني.وقال عضو اللجنة النائب غايب العميري، في تصريح صحفي، إن “الوجبة الأولى من لقاح كورونا سواء العقد المبرم مع شركة فايزر أو غيرها ستصل الى العراق نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل ومن ضمنها الـ (50) الف جرعة من الحكومة الصينية الى العراق”، لافتا الى أن “هذه الوجبات ستستمر على وفق جداول زمنية محددة”.وأوضح العميري أن “الوجبة الأولى من اللقاح ستكون ثلاثة ملايين جرعة وسوف تعطي لشرائح الكوادر الصحية والطبية والتمريضية وكذلك القوات الأمنية وذوي الأمراض المزمنة والإعلاميين”.وأضاف، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية: وصول لقاح كورونا يتم على وفق جدول زمني عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: وصول لقاح كورونا يتم على وفق جدول زمني) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: وصول لقاح كورونا يتم على وفق جدول زمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).