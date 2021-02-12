2021/02/12 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | السيد الحكيم: حذرنا من تداعيات اهمال تظاهرات تشرين من العام الماضي منذ عشرة أعوام ولكن لم نجد آذاناً صاغيةً

السيد الحكيم: وقفنا منذ البداية موقفا واضحا بالضد من العنف الذي مورس بحق المتظاهرين

السيد الحكيم: كنا نضغط باتجاه بدء الحوار مع الشباب المحتج وتنفيذ خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها و تلبي المطالب الحقة

السيد الحكيم: إننا نؤمن بأن العنف لا ينتج الا العنف والدم لايجر إلا الى الدم والتشدد حصيلته الخراب والفرقة نتيجتها الدمار والفوضى و السير نحو المجهول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | السيد الحكيم: حذرنا من تداعيات اهمال تظاهرات تشرين من العام الماضي منذ عشرة أعوام ولكن لم نجد آذاناً صاغيةً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | السيد الحكيم: حذرنا من تداعيات اهمال تظاهرات تشرين من العام الماضي منذ عشرة أعوام ولكن لم نجد آذاناً صاغيةً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).