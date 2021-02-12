2021/02/12 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السيد الحكيم: عدم تغيير بوصلة الأفكار وآليات العمل السياسي فإننا سنبقى على ما نحن عليه

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