الصيهود : الاشراف الاممي على الانتخابات امر مرفوض جدا لانه قد يدفع باتجاه تغيير النتائج بعيدا عن ارادة الناخبين

2021/02/12 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/نينا/اكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان الاشراف الاممي على الانتخابات امر مرفوض جدا لانه قد يدفع باتجاه تغيير النتائج بعيدا عن ارادة الناخبين.وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم : ان اجراء الانتخابات وبمراقبة اممية حقيقية وليست شكلية امر مهم جدا للحيلولة دون عودة سيناريو انتخابات 2018 ، فضلا عن ان المراقبة الدولية سوف تبعث رسالة اطمئنان الى العراق والعالم عن اهمية نزاهة الانتخابات من اجل ايصال حكومة حقيقية وكفوءة تاخذ على عاتقها انقاذ البلد من حالة الضياع الذي يعيشه .واضاف : نحن نرفض رفضا قاطعا الإشراف الأممي على الانتخابات كونه يشكل تدخلا بالشان الداخلي وانتهاكا للسيادة العراقية، لكننا مع الرقابة الأممية وليس مع الإشراف ومن الذي يضمن ان الكيان الصهيوني واعداء العراق سوف تكون لهم اليد الطولى لتغيير نتائج الانتخابات في حالة الاشراف وليس المراقبة./ انتهى س

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