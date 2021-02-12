2021/02/12 | 15:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجدت الأبحاث الحديثة أن الاستحمام اليومي يمكن أن يشكل خطرا على الصحة، وهذه بالتأكيد أخبار سارة بالنسبة للذين يستحمون بشكل نادر في هذا الفصل.وأوضح الطبيب رانيلا من بوسطن الأمريكية، أنه إذا كان الإنسان لا يتعرق ولا يلامس الوحل أو الأوساخ في فصل الشتاء فلا داعي للاستحمام يوميا، وأشار أن المسام والجلد لديهما القدرة على تنظيف نفسهما، بحسب ما نقله موقع “نيوز إكسبرس”.ومن بعض المشكلات التي يسببها الاستحمام في الشتاء، بحسب الطبيب، هو جفاف المسام والجلد.حيث يزيل الاستحمام بالماء الحار الزيوت المفيدة، التي تمنع تشقق المسام والجلد.وبهذه الطريقة يجعل الاستحمام المفرط المسام والجلد متقشرا وجافا.بالإضافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تنصح بتقليل عدد مرات الاستحمام عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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