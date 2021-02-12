الحريري يبلغ عون بتعثر مفاوضات تشكيل الحكومة: لم نحرز تقدما

2021/02/12 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون استقبل في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري للتشاور في موضوع تشكيل الحكومة.

وذكرت الرئاسة أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي بعد الجولات التي قام بها إلى الخارج بخصوص تشكيل الحكومة اللبنانية والتي شملت فرنسا وتركيا ومصر.

من جهته، قال الحريري عقب لقائه عون انه لم يحرز تقدما في مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الأسباب تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين حصرا ولذا لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة من دون حكومة اختصاصيين.

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