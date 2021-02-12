تَناغُم - امين يونس

2021/02/12 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس المَظاهِرُ خّداعةٌ أحياناً … قَد تتوهم أن الشخص الفلاني طيِبٌ ووديع ، حَسبَ ما يبدو عليهِ ، ثُمَ تكتشِف أنهُ بعيدٌ تماماً عن الطيبةِ والوداعة .



ولدينا عشرات الأمثلة على ذلك ولا سيما في بغداد والناصرية والبصرة وغيرها ، حيث شاهدنا الكثير من الشباب في الساحات ، يَدّعونَ أنهم ناشطون مدنيون مُسالمون ، يشاركونَ في التظاهرات والإعتصامات ، غيرَ أنهم في الواقِع مُنْدسونَ وجوكرية يتبعونَ إرشادات سفاراتٍ مشب ......





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