نائبة تطالب الكاظمي بدفع الساتر الأمني عن سامراء لتخفيف الواقع المرير لأبناء المدينة

2021/02/12 | 15:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت النائبة عن محافظة صلاح الدين كفاء فرحان حسين، بدفع الساتر الأمني عن سامراء لتخفيف الواقع المرير والضيق لأبناء المدينة.وقالت النائبة، بحسب وثيقة حصل “النور نيوز” على نسخة منها، انه “بعد الحيف الذي وقع على ابناء مدينة سامراء وما سببه الساتر الامني من مضار اقتصادية اضافة الى حرمان اصحاب القطع السكنية …

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