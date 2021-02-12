2021/02/12 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في أقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة (12 شباط 2021)، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 98 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 106817".وكانت الإصابات الجديدة موزعة على هذا النحو: "23 أربيل، 32 السليمانية، 42 دهوك، 1 كرميان".وأضافت، انه "تم تسجيل 3حالات وفاة خلال اليوم ليرتفع مجمل أعداد الوفيات في عموم مناطق الأقليم الى 3495".وأشارت الوزارة الى أن "99 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 102140".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تسجل ارتفاعاً بمعدل الاصابات اليومية بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تسجل ارتفاعاً بمعدل الاصابات اليومية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).