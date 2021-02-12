القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش جنوب كركوك

2021/02/12 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني في محافظة كركوك القبض على عنصرين لداعش بعملية انزال جوي جنوب كركوك .وقال المصدر انه و وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، نفذت قوة خاصة من ⁦‪جهاز مكافحة الارهاب إنزالا جويا في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أسفر عن إلقاء القبض على ما يُسمى مسؤول الدعم اللوجستي لعصابات داعش بالاضافة الى عنصر اخر ./انتهى

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