الحكيم: نتطلع لرقابة أممية على الانتخابات دون وصاية او أنتقاص من السيادة

2021/02/12 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / جدد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ، دعوته لتشكيل تحالفات انتخابية عابرة للمكونات تُمهد الطريق لتنظيم الساحة السياسية ، داعيا الحكومة البحث عن حلول ناجعة بعيداً عن أرزاق الناس ومصادر عيشهم.وقال الحكيم ، خلال تجمع احتفالي وسط العاصمة بغداد في الذكرى السنوية ليوم الشهيد العراقي ، " نقترب من قوى الاعتدال والدولة ونبتعد عن مشاريع الفوضى و السلطة والاحتكار"، مشيرا الى ان " الحل في مشروعنا الوطني، ونمد أيادينا لكل الشخصيات الوطنية المعتدلة من قوى الدولة ".واضاف ان " المرحلة مليئة بالمخاطر والتحديات واستمرار الأزمات والتقاطعات والفوضى وتضارب المصالح عوامل ضاغطة على الوطن والمواطن"، مبينا " لقد وقفنا منذ البداية موقفا واضحا بالضد من العنف تجاه المتظاهرين وأيدنا سلميتها ودعونا لفرز مساحاتها عن مساحة القلة غير المنضبطة".واوضح الحكيم ، " ضغطنا باتجاه بدء الحوار مع الشباب المحتج و تنفيذ خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها"، محذرا من ان " عمليات التصنيف و التخوين و القطيعة المتبادلة سُم قاتل وخطر الفادح سيزيد من الانقسام المجتمعي والسياسي".وتابع القول ،" لايمكن أن نقبل بعودة الارهاب من النوافذ بعد ان حوصر وطرد من الأبواب"، داعيا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات الكافية لضمان أمن البلاد وسيادتها ومتابعة تنفيذ قرار مجلس النواب بجدولة انسحاب القوات الاجنبية./انتهى5

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