2021/02/12 | 15:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع شخص وإصابة 3 انحرفت عجلتهم عن طريق كركوك – أربيل (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/12 | 15:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخص وإصابة 3 انحرفت عجلتهم عن طريق كركوك – أربيل (صور)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخص وإصابة 3 انحرفت عجلتهم عن طريق كركوك – أربيل (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).