عالم يحدد كمية فايروس كورونا حول العالم

2021/02/12 | 15:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد عالم رياضيات بريطاني شهير، حجم جميع الفايروسات المسببة لوباء كوفيد-19 الذي يجتاح العالم.

وقال عالم الرياضيات في جامعة "باث" البريطانية، كيت ياتس، إن جميع الفايروسات المسببة لوباء كورونا، يمكن أن تتسع بسهولة داخل علبة كوكا كولا أو بيبسي واحدة.

وتوصل كيت إلى هذه النتيجة بناء على معدلات الإصابة بالفايروس التاجي عالميا، هذا إلى جانب ما يعرف بتقديرات "الحمل الفايروسي"، أي كمية الفايروس في الدم.

وبيّن كيت أن هناك حوالي 2 كوينتيليون (الكوينتيليون هو الرقم واحد متبوعا بـ18 صفرا)، من جسيمات الفايروس في العالم.

وأوضح العالم أنه حتى مع مراعاة البروتينات الشوكية البارزة لفايروس كورونا، وحقيقة أن الجسيمات الكروية ستترك فجوات عند تكديسها معا، فإن المجموع لا يزال أقل من علبة كولا واحدة بحجم 330 ميلي.

وأشار كيت في بيان إلى أنه "لأمر مدهش الاعتقاد بأن كل المشاكل والاضطرابات والمصاعب وفقدان الأرواح التي نتجت عن الفايروس في العام الماضي قد لا تشكل سوى كمية قليلة للغاية يمكن وضعها في عبوة علبة صودا".

جدير بالذكر أن أحدث إحصاء صحفي، قد أظهر أن ما يربو على 107.39 مليون شخص أصيبوا بفايروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفايروس إلى مليونين و353 ألفا و649.

PUKmedia وكالات

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